Moins fort que la Bible, Harry Potter ou encore le catalogue Ikea, mais une performance assez remarquable pour être signalée. Depuis la publication de son premier chapitre dans le cultissime hebdomadaire japonais Weekly Shonen Jump en 1997, plus de 470 millions d’exemplaires du manga One Piece ont été vendus à travers le monde. Mieux encore, l’œuvre écrite (et illustrée) par Eichiro Oda (et son armée d’assistants) a réussi le formidable exploit de parachever son 1000e chapitre. Une performance que peu d’autres mangakas sont arrivés à réaliser et qui est un gage de la qualité d’une œuvre capable de maintenir une trame scénaristique pendant un peu plus de deux décennies. One Piece raconte l’histoire de Monkey D Luffy, un jeune adolescent dont l’objectif ultime est de devenir le Roi des Pirates et d’obtenir le trésor ultime de ce monde fictif, le “One Piece”. Un trésor dont on ne connaît à ce jour ni la forme ni la valeur. Le manga suit donc cet adolescent et ses compagnons qui intègrent peu à peu l’équipage des Mugiwara (chapeau de paille en japonais, signe…