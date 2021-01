Rencontre maroco-américaine à Dakhla pour concrétiser le projet de consulat américain

Un mois après l’annonce du président américain Donald Trump de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, une rencontre visant à concrétiser le projet de consulat américain à Dakhla aura lieu ce dimanche 10 janvier.

Le 24 décembre dernier, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo avait annoncé sur Twitter le début du processus d’établissement d’un consulat au Sahara. Dans le même tweet, le secrétaire d’État annonce également l’inauguration “d’une présence virtuelle, effective immédiatement”. Et d’ajouter : “Nous sommes impatients de promouvoir le développement économique et social et de faire participer les habitants de cette région.”