2021, résolutions, sérénité et anticorps

Ça y est, c’est fini ! Enfin… 2020 a enfin fini par se terminer. Tu as bien cru que tu n’en verrais jamais le bout. Certes, cette année s’est terminée bizarrement, dans un calme déroutant, avec des couvre-feux et sans feux d’artifice mais elle s’est terminée, et c’est tout ce qui t’importe. Nous voilà donc en janvier. Enfin… La grande nouvelle du moment, c’est la campagne de vaccination. Tout le monde autour de toi a un avis sur le vaccin. Toi, tu dois reconnaître que tu n’as pas vraiment d’avis. Tu ne sais même pas est-ce qu’il faut être pour ou contre le vaccin? Et puis, si on est pour, on est pour lequel? Toi, tu veux bien être pro-vaccination et prier pour que le monde entier puisse atteindre l’immunité collective, mais tu es un peu sceptique par rapport à certains trucs que tu lis ou entends. Apparemment, un des vaccins consisterait en une injection d’ARN. Et cet ARN, l’acide ribonucléique, est en fait une copie transitoire d’une portion d’ADN. Alors bien évidemment que tu ne comprends pas du tout…