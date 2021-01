Jack Ma, le dernier d’une lignée de disparus chinois

Le monde est sans nouvelles de Jack Ma. Le milliardaire chinois le plus médiatique a disparu des radars depuis plus de deux mois. Le mystère autour de la disparition du fondateur d’Alibaba, géant chinois du e-commerce, a d’abord pris forme suite à son absence lors du tournage d’une émission britannique dont il est le créateur. Jack Ma a été remplacé comme jury pour le dernier épisode d’“Africa’s Business Heroes”, un show à la gloire des entrepreneurs africains. L’émission, qui devait initialement être diffusée fin novembre, a été reportée au printemps et les producteurs ont confirmé l’absence de Jack Ma, due officiellement à un conflit de calendrier. Sauf que le milliardaire a également disparu du site de l’émission et ne figure plus sur le clip promotionnel. Après l’émotion suscitée ces derniers jours sur les réseaux sociaux,…