Qui est Meir Ben-Shabbat, le conseiller de Netanyahu qui présidait la délégation israélienne au Maroc ?

Laybarek f’aamar sidi.” C’est avec ces mots que Meir Ben-Shabbat, conseiller à la sécurité nationale d’Israël et président du Conseil national de sécurité de l’État d’Israël, a choisi de s’adresser au roi Mohammed VI. Après cette salutation aux accents d’allégeance, et à l’issue de l’audience qui lui a été accordée par le souverain aux côtés de Jared Kushner, conseiller du président américain sortant Donald Trump, il a également tenu à s’adresser aux Marocains en darija, exprimant ainsi toute sa joie et sa fierté d’être sur le sol marocain. “Nos frères marocains, que la paix soit sur vous. Nous remercions Dieu et lui rendons grâce pour cette journée. Je n’ai rien à cacher, tout se lit sur mon visage et sort de mon cœur plein de joie”, a déclaré le responsable israélien, ému.

