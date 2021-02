Omar Sefiani, le travail c’est l’e-santé

Né à Bordeaux, Omar Sefiani, 30 ans, grandit à Rabat avant de regagner la France en 2005 afin de poursuivre des études supérieures qui lui promettent un avenir d’expert-comptable. Mais le jeune homme goûte très tôt à l’entrepreneuriat et change vite de trajectoire. “Je n’ai jamais réussi à me projeter dans le salariat et à subir une routine. Il me faut chaque jour une raison qui me booste et me challenge”, nous confie le jeune entrepreneur.

“Cette première expérience m’a permis de devenir plus fort et plus résistant aux chocs” Omar Sefiani

Attiré par l’innovation et l’envie de fuir la monotonie, il tente sa première expérience entrepreneuriale dans le Web, parallèlement à sa formation, en lançant en 2011 Pozy, une plateforme de vente et de mise en relation entre professionnels et particuliers. Si le succès n’est pas au rendez-vous, cette aventure a néanmoins permis…