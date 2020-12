Le but en or du président Donald

C’est une semaine historique pour notre paisible contrée, une de plus. Le président Donald, dans un extraordinaire but en or de fin de prolongations aussi soudain que providentiel, vient de bouleverser le match. Zakaria Boualem, comme tout le monde, a commencé par penser qu’il s’agissait d’un fake, avant de réaliser que non, les tweets étaient bien l’émanation de celui qui est encore président de la première puissance du monde. Le Guercifi a le plus grand mal à commenter cette affaire, il va vous expliquer pourquoi. Commençons par le Sahara. Notre homme fait partie d’une génération à laquelle on a toujours demandé de ne pas donner son avis, mais juste de répéter qu’il était marocain (le Sahara). Il se trouve que Zakaria Boualem en est convaincu, d’ailleurs. Après tout, on parle d’un territoire qui constitue justement les racines de notre pays. Un petit tour dans n’importe quel manuel d’histoire peut le démontrer: le commerce transsaharien était notre poumon, les tribus du sud notre force, le Sahara notre espace. Ajoutez-y que même les plus fervents séparatistes auraient bien du mal à vous…