Ils vivent autrement : voyage à vélo, écodôme, maison autonome, zéro déchet...

R efuge troglodyte

Malika* : “Pour moi, ce n’est pas une grotte mais un cocon très confortable, j’ai même l’électricité !”

“J’ai grandi à Casablanca avec les femmes de ménage, le chauffeur, en future petite princesse, mais je me voyais déjà dans un camion à vadrouiller… Puis j’ai fait des études à l’étranger, j’ai travaillé, jusqu’à ce que mes rêves de petite fille me rattrapent. J’ai toujours été proche de la nature, j’aimais planter des fleurs, et j’ai fini par tout quitter pour partir sur les routes et vivre dans un camion. Un changement radical, en quête d’une vie plus simple.Fuir la ville n’était pas un choix environnemental ou écologique mais un instinct de survie pour être en accord avec qui je suis. Je ne trouve pas que mon parcours soit particulièrement étrange, c’est…