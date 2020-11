La peur est la pire des maladies

Ce matin en te levant tu t’es sentie vaseuse. Tu as eu du mal à ouvrir les yeux. Tu t’es sentie confuse. Tu as eu froid alors que tu étais encore sous ta couette. Encore une gueule de bois! Voilà ce que tu as pensé. Cette pensée t’a traversé l’esprit plutôt par réflexe. Pourtant ce matin, cette pensée n’a aucun sens. Tu n’es pas dans ton assiette mais ton état n’a strictement rien à voir avec ta soirée de la veille, qui a été bien calme. Tu as enchaîné les épisodes de The Crown sur Netflix, affalée sur ton canapé en mangeant n’importe quoi mais en ne buvant que de l’eau. A bien y réfléchir, tu devais déjà ne pas être dans ton assiette pour avoir refusé un apéro avec Zee et t’être mise en pyjama à seize heures. Et là, une révélation: évidemment que ce n’est pas la gueule de bois, c’est le Covid! Tu en es sûre! Tu te rues sur ton téléphone, ouvres une page Google, tapes “symptômes coronavirus”. Tu te reconnais dans chacun des termes que tu…