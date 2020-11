Un vaccin très louche?

Zakaria Boualem est un homme sérieux, vous le savez. Après l’annonce spectaculaire de l’arrivée du vaccin la semaine dernière, il a tenté de se renseigner sur la question avec abnégation. Il avait pour ambition, le bougre, de vous proposer une page pleine d’informations sur cette affaire qui nous passionne tous. Un échec total. On ne sait toujours pas quand ni comment on va se faire vacciner. On ne sait pas qui est concerné, et encore moins combien ça coûte. Mais rassurez-vous, ce léger flou ne nous a pas empêchés, collectivement, de produire des opinions sur cette question cruciale. Oui, les amis, tout le monde a un avis, et les miracles de la technologie moderne font qu’il est possible de diffuser cet avis, sans complexe, à la planète qui n’a rien demandé. Le résultat, c’est cette foisonnante collection de réactions diverses à l’annonce du vaccin, que nous allons analyser ensemble ici même sans plus attendre. Le cyber-complotiste: Un vaccin chinois, ya salam! Ce sont eux qui ont eu le virus en premier, et maintenant ils nous vendent le remède, Soubhana Allah….