Le vaccin contre le coronavirus aurait été découvert. Tu ne sais pas à quel point cette nouvelle est fiable, mais tu as décidé de t’en réjouir. Tu as un peu l’impression que c’est la seule bonne nouvelle que tu apprends en cette année totalement scabreuse. Bien évidemment, le fait que le bail du locataire de la Maison-Blanche n’ait pas été renouvelé est également une très bonne nouvelle. Mais tant qu’il est encore président, tu te dis qu’il peut encore déclarer une guerre à coup de tweets, donc tu ne te réjouis pas encore. La promesse de vaccin a l’air bien concrète quant à elle. Le Maroc devrait recevoir une première livraison en décembre avant de commencer la production localement pour les marchés national, africain et européen. On ne peut que s’en réjouir! Les excités du patriotisme fanfaronnent, ils estiment que c’est une nouvelle victoire pour le pays après les masques et le gel. Tu ne vas pas risquer de minimiser leur joie en rappelant les quelques loupés de la pandémie. C’est vrai que c’est une victoire et il est juste…