Dima Abdallah: “Je n’ai pas voulu parler de la guerre civile libanaise autrement qu’à travers mes personnages”

Quelques jours seulement après avoir reçu la mention spéciale du jury de la huitième édition du prix de la littérature arabe, décerné par l’Institut du monde arabe à Paris, Dima Abdallah, écrivaine libanaise, nous raconte Mauvaises herbes, son premier roman. Ce n’est pas l’histoire de deux personnages, c’est celle de leur relation. Mauvaises herbes est un roman dont la douceur est poignante, où les voix d’un père et sa fille prennent forme en même temps que leur déchirement s’envenime, et que leurs souffrances s’accentuent, sans jamais s’atténuer. Et c’est l’écriture de Dima Abdallah qui les accompagne: anaphorique, hautement poétique, à la frontière du tragique et parsemée de symboles. Avec les bombardements de la guerre civile libanaise en toile de fond, ces deux personnages sont…