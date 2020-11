Parution. “Les Autres Américains” de Laila Lalami

Dans ce beau roman choral où chacun prend la parole (Nora, sa sœur, sa mère, la flic noire qui suit l’enquête, le copain d’enfance brisé par la guerre d’Irak et transi d’amour pour Nora, le témoin mexicain sans papiers qui n’ose se dévoiler…), la vérité n’est jamais tout à fait là où on l’attend. Pas de manichéisme, mais une construction virtuose, qui emballe et fait réfléchir.*

À propos de l’auteure

Laila Lalami est née à Rabat. Après des études aux États-Unis, elle est actuellement professeure de création littéraire à l’université de Californie à Riverside. Elle a été finaliste du prestigieux National Book Award.

Les Autres Américains a été traduit de l’anglais (États-Unis) par Aurélie Tronchet.

*Extraits de la 4e de couverture