Malgré la crise, Visa for Music maintient son édition 2020

Malgré la pandémie de Covid-19, Visa for Music maintient son édition 2020. Cette édition “déconfinée”, annoncée du 18 au 21 novembre, prévoit une organisation adaptée au contexte actuel, avec diffusion digitale de concerts et un programme de conférences, de formations et d’ateliers dans le strict respect des mesures sanitaires.

Alors que les circonstances ne permettront pas la tenue de concerts en live, le festival qui souffle sa sixième bougie cette année compte enregistrer des capsules vidéo pour une vingtaine de groupes marocains et résidents au Maroc. Aucun changement en revanche pour les conférences, formations et ateliers, qui seront organisés à Rabat comme lors des précédentes éditions.

“La crise que le monde entier traverse aujourd’hui oblige les artistes et les acteurs de la culture, dont nous faisons partie, à se réinventer et à trouver de nouveaux modes de travail, de nouveaux moyens de subsistance et de nouvelles façons d’être en lien avec le public, constituant de véritables changements de paradigme”, expliquent les organisateurs dans un communiqué parvenu à TelQuel.

Conférences, formations et ateliers en présentiel

Dans ce sens, Visa for Music dédie principalement son édition “déconfinée” aux artistes et professionnels marocains ou résidents au Maroc. Objectif : “Continuer à participer à la structuration et la professionnalisation de la filière musicale, au développement des industries culturelles et créatives, et à la création de valeur pour les artistes.”

Suite à l’appel à candidatures lancé en février dernier, les artistes nationaux sélectionnés par Visa for Music seront pris en charge à Rabat pour bénéficier d’un enregistrement de capsules vidéo. Une démarche pensée, selon les organisateurs, pour “favoriser et promouvoir le rayonnement et le développement des artistes marocains, d’autant plus nécessaires dans le contexte actuel difficile pour le secteur de l’industrie culturelle”.

Vingt groupes/artistes ont été retenus pour cette édition. Parmi eux, Hadra Chefchaouinia de Chefchaouen, Meteor Airlines de Kelaat Mgouna, Jubantouja d’Azilal et Meryem Aassid de Temara. D’autres sont en cours de confirmation.

Par ailleurs, Visa For Music propose également des formations et des ateliers (sur inscription, avec nombre strictement limité de présents) permettant aux jeunes professionnels, opérateurs culturels et artistes marocains ou résidant au Maroc de développer et de renforcer leurs capacités professionnelles et de faciliter ainsi leur insertion professionnelle, ou encore de les encourager sur la voie de l’entrepreneuriat dans le secteur de la culture.