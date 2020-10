“Comme l’or ou l’immobilier” : l’art, nouveau marché refuge de la crise ?

Frappé de plein fouet par la pandémie, le marché de l’art tâtonne. Si certains préfèrent garder espoir — sans pour autant fournir des indicateurs palpables —, d’autres le disent franchement : la situation est pour le moins critique. Le semblant de regain d’activité est certes salvateur, mais pas pour longtemps, estiment beaucoup d’acteurs du secteur. La paralysie du pays durant le confinement a particulièrement plombé les transactions de ce marché, devenu au fil du temps de plus en plus attractif. “La période de confinement était difficile. Nous avions deux expositions et une vente prévues, mais on a dû tout mettre en stand-by. Nous avons donc connu un ralentissement très important des ventes, mais nous avons sauvé la mise en maintenant une petite activité”, nous indique Fihr Kettani,…