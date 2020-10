Conquérants, de Tarik Ibnou Ziyad à Hakim Ziyech

Fin septembre, France 3 et son (excellente) émission “Secrets d’Histoire” consacraient un documentaire au parcours de Guillaume le Conquérant. Pour une émission qui souhaite mettre en valeur le patrimoine français et l’histoire de France, le choix du sujet paraît peu étonnant. Après tout, le duc devenu roi est un Normand pur jus (ou presque). Mais s’il ne s’était pas distingué par son parcours, Guillaume le Conquérant aurait presque pu faire office d’effigie pour une marque de camembert locale. Car l’histoire retient surtout Guillaume le Conquérant comme le premier souverain de lignée normande qui s’est assis sur le trône d’Angleterre. Ce soir-là, ce n’est pas le souverain anglais qui a été célébré, mais davantage ses origines et sa célèbre traversée de la Manche. En Normandie, cet exploit est commémoré chaque année. Difficile en voyant ces images de ne pas penser à Tarik Ibnou Ziyad. Ses origines sont inconnues et Tarik Ibnou Ziyad ne fait pas partie d’une dynastie royale, certes. Il reste néanmoins le symbole d’une conquête initiée depuis la pointe nord de l’Afrique et d’un célèbre débarquement en Espagne, quelques…