Les grands gagnants de la crise, épisode 6 : digitalisation et anticipation, les atouts majeurs de CIH Bank

Lotfi Sekkat est un homme de son temps. Quand on l’approche pour démystifier la bonne orientation des performances commerciales de la banque qu’il pilote depuis plus d’un an, il ne faut pas plus de quelques minutes pour obtenir une réponse, positive. Une chose rare dans les hautes sphères d’un secteur bancaire ankylosé par la prudence et surtout la méfiance. Le concept d’agilité, prôné par les experts du numérique et, depuis quelques années, par les cols blancs de la finance, prend tout son sens dans cette instantanéité des échanges. On ne devient pas la banque leader du digital par le seul fait du hasard. “Nous sommes les pionniers sur la place et continuons à lancer de nouveaux produits via notre plateforme digitale, à travers des Smart Services”, confirme le PDG de la banque, ingénieur diplômé de l’École…