L’appel à acquisition de la Fondation nationale des musées bientôt bouclé

La Fondation nationale des musées (FNM) est sur le point de boucler les travaux de l’appel à concurrence pour l’acquisition d’œuvres auprès d’artistes mis en difficulté par la crise sanitaire qui ébranle le pays. Dotée d’une enveloppe de plus de 6 millions de dirhams, cette opération d’acquisition et de soutien inédite a mobilisé près de 700 candidats. La commission composée, entre autres, du plasticien Mohamed El Baz, du peintre Fouad Bellamine ou encore de la directrice du magazine Diptyk spécialisé en art contemporain, Meryem Sebti, a jeté son dévolu sur plus d’une centaine d’œuvres qui rejoindront ainsi le fonds de la FNM. Pas plus tard que le 2 octobre, la commission a procédé à la vérification physique des œuvres acquises. “L’idée étant de s’assurer que l’œuvre sélectionnée est bien compatible avec celle envoyée par l’artiste. À part une dizaine de pièces qui n’étaient pas conformes, presque l’ensemble des œuvres ont été validées,” détaille une…