La CSMD à l’écoute de la vox populi des réseaux sociaux

O mar Cherkaoui, professeur de droit constitutionnel à l’origine de la “pétition de la vie”

“La ‘pétition de la vie’ cristallise des facettes de la société. L’objectif de cette initiative est humain, noble : créer un compte privé, conformément à la loi, dédié à la prise en charge des malades du cancer. Au Maroc, nous avons 200.000 familles concernées par le cancer, 40.000 patients atteints annuellement et 30.000 en meurent. Le cancer est devenu une peine de mort en l’absence de moyens sanitaires. La société a décidé de réagir. Cela pourrait paraître étonnant de réclamer de nos jours au gouvernement de mettre en place des services essentiels liés à la santé. Pourtant, on s’est dit que l’on ne va pas attendre l’Exécutif et que l’on va insuffler un nouveau souffle à la Constitution. Mais la loi est extrêmement rigide : je…