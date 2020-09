Logo d’Agadir : Mohamed Melehi revient sur la genèse du projet, son processus créatif et la polémique

TelQuel : Récemment, vous avez signé la nouvelle identité visuelle de la ville d’Agadir. D’où avez-vous tiré votre inspiration pour le logo ? Mohamed Melehi : Le logo que j’ai dessiné s’inspire de trois éléments importants. La végétation de la région, et je parle là de l’arganier et des cyprès de l’Atlas qui ont cette forme un peu triangulaire et les fibules, qui sont de beaux objets qui servent de broches. Le troisième élément, les vagues, rappelle la place de l’océan dans cette ville.