Jamal Bellakhdar, la sagesse des anciens médecins marocains

C’est une référence. En plus de quarante ans, Jamal Bellakhdar a parcouru plus de 300 000 kilomètres au Maroc, à pied, à dos de mulet ou dans tout type de véhicule, pour aller à la rencontre des tradipraticiens et de tous ceux qui pouvaient transmettre leur savoir sur la pharmacopée et le système de soins traditionnels.

En 1969, jeune diplômé de pharmacie, il est parti au Sahara avec l’idée de contribuer “à la sauvegarde du patrimoine culturel national”. Son poste de chef du Laboratoire de toxicologie et de recherches médico-légales de l’Institut national d’hygiène lui a ensuite permis d’approfondir ses recherches et de les élargir à d’autres régions. Il a ainsi répertorié près de 1200 espèces, avec plus de 750 rubriques sur les règnes végétal, animal et minéral, pour lesquels il fournit les…