Anticorruption: pourquoi l’approche standard a échoué

Dans son dernier rapport, l’Association marocaine de protection des fonds publics révèle que le phénomène fait perdre au Maroc 5% de son PIB, soit 50 milliards de dirhams par an.

Echec !

Dans le cadre du dialogue autour de la lutte contre la corruption, la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) a organisé, le 10 septembre, une visioconférence avec Mushtaq Khan, professeur d’économie à l’université de Londres. Diplômé d’Oxford et de l’université de Cambridge, Khan y est aujourd’hui directeur exécutif du programme “Anticorruption Evidence”. Chercheur de premier plan en matière de gouvernance et de développement économique, ses recherches portent notamment sur la politique industrielle, l’économie institutionnelle, l’économie politique, ainsi que sur la lutte contre la corruption et le clientélisme.

Mushtaq Khan

“Toute tentative…