Après l'affaire Adnane, la police interpelle un présumé pédophile à Tanger

Selon les éléments préliminaires, le mis en cause avait noué une relation virtuelle avec le mineur via le réseau social « Facebook » avant de le convaincre pour le rencontrer dans un jardin public dans la zone de « Mghogha » où le suspect a été appréhendé par les éléments de la police en coordination avec le père de la victime, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Le prévenu avait en sa possession au moment de son interpellation plusieurs cadeaux qu’il comptait offrir à l’enfant, ajoute le communiqué.Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée par la police judiciaire de « Bni Mekada » sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et les aboutissants de ces actes criminels.

Avec MAP