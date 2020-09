Larabi Jaïdi: “La réflexion doit porter sur le mieux consommer, le mieux produire, le mieux apprendre, le mieux se déplacer”

L’incertitude plane autour de l’évolution du virus, y compris au sein du corps scientifique où les avis divergent. Même si un vaccin est découvert, sa commercialisation demandera du temps, et l’on ne pourra guère juger immédiatement de sa pertinence, pas simplement en termes d’effets secondaires, mais surtout en ce qui concerne l’effet sur le virus.

Certains disent que le Covid-19 va persister, mais avec une virulence moindre au fur et à mesure qu’il s’étend et engendre une immunité collective. Les interrogations de cette nature sont multiples. Il faudra donc vivre avec ce virus ou anticiper la récurrence de risques pandémiques. Mais comment ? C’est là qu’une réflexion doit porter sur le mieux consommer, le mieux produire, le mieux apprendre, le mieux se déplacer. Cette notion de vivre mieux dans un environnement viral, quelle qu’en soit la virulence, doit être intégrée dans les politiques sanitaire et publique au sens large. Mais cela demande du…