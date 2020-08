Nostalgie : la fabuleuse histoire du train royal

Le train royal fait partie intégrante de la légende née autour de Hassan II. Il ressemble d’ailleurs à l’image du défunt monarque : fastueux, démesuré, dans tous les cas fascinant. Sur les origines du train, il n’y a jamais eu de consensus et tout le monde dit tout, à peu près. Certains prétendent que c’est le Shah d’Iran qui a offert la machine à son ami Hassan II. D’autres soutiennent qu’il s’agit plutôt d’un don d’Elisabeth II, reine d’Angleterre. Possible, possible. Mais invérifiable. La seule vérité est que le train de Hassan II a été commandé aux États-Unis auprès de la compagnie Bud industries. Livré dès le début des années 1980, Hassan II y voit alors un symbole, un de plus, de son image de “réunificateur”.

Archive : cet article a été publié dans le numéro 367 de TelQuel, du 4 au 10…