De nouvelles mesures restrictives à Casablanca, Marrakech et Beni-Mellal

Selon un communiqué du gouvernement, des nouvelles mesures vont être appliquées à partir de ce vendredi 21 août suite à l’apparition de plusieurs foyers de contamination dans des quartiers de Casablanca, Marrakech et Beni Mellal.

Ainsi, à Casablanca, toutes les plages seront fermées à partir de demain, vendredi 21 août, à minuit. Cette fermeture concerne aussi les plages de Dar Bouazza, Paloma et Ain Harrouda. A la même heure, tous les hammams et salons de beauté seront eux aussi fermés dans l’ensemble de la préfecture de Casablanca.

Les autres mesures décidées auparavant seront maintenues. Il s’agit de la fermeture des accès de deux quartiers de la préfecture d’arrondissements de Sidi Bernoussi, d’un quartier et d’un douar à Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi, de deux rues à El Fida-Mers Sultan, de sept quartiers, rues et avenues à Casa-Anfa, et de trois rues à Ben M’Sick.

Toujours à Casablanca, commerces, cafés, restaurants et grandes surfaces devront fermer à 20 heures. Les marchés de proximité seront fermés à 16 heures, et il sera interdit aux cafés de diffuser des matchs de football sur écrans.

Marrakech

A Marrakech, les accès menant de (et vers) 12 quartiers seront fermés, et le contrôle des déplacement de (et vers) la ville seront renforcés. Les cafés et les restaurants, ainsi que les commerces, devront baisser leur rideau à 22 heures au plus tard, et leurs capacités ne devront pas excéder 50%, de même que les différents moyens de transports en commun.

Beni-Mellal

Concernant Beni-Mellal, il a été décidé de fermer les accès de (et vers) 6 quartiers de la ville, à partir de ce vendredi 21 août à minuit, ainsi que la fermeture des hammams, des salons de beauté, des salles et des terrains de sport, et la fermeture des centres commerciaux à partir de 20h. Les marchés de proximité seront fermés à 14 heures, et les magasins, les cafés restaurants et les jardins ou parcs publics seront fermés à 18h.

Durcissement des contrôles