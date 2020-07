Recherche logique désespérément

L’été a bel et bien commencé. Les températures ont grimpé. Ta tante s’est installée dans sa maison en bord de mer. Ton feed Instagram déborde de photos de plages, de piscines et d’apéros en terrasse. À en croire tes réseaux sociaux, la vie a bel et bien repris son cours. Comme si de rien n’était. Il y a bien quelques masques par-ci, par-là, mais dans l’ensemble, c’est plutôt léger. Pourtant, la réalité est loin d’être aussi joyeuse et légère. L’actu dans le plus beau pays du monde est même plutôt confuse. Et tu aimes les euphémismes! Pour commencer, il y a eu l’annonce de l’ouverture des frontières. Tu ne vas même pas commenter l’horaire tardif auquel a été publié le communiqué. Ça fait déjà quelques semaines que les grandes décisions sont annoncées tard le soir. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne vas pas essayer de comprendre. Tu n’as pas vraiment compris non plus à quel point les frontières sont ouvertes. Et puis Tanger a été reconfinée, puis Tanger a été déconfinée. Puis certains quartiers ont été reconfinés. Tous les…