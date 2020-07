HUAWEI Y8p : Caméra triple AI 48MP, pour l'imagerie HD à tout moment

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Au deuxième trimestre 2020, le marché du segment des smartphones d’entrée de gamme a connu une forte concurrence, avec de nouveaux modèles séduisants qui rendent la technologie mobile avancée largement accessible. Même au milieu de ce tourbillon d’activité, la sortie du HUAWEI Y8p a attiré l’attention, grâce à sa triple caméra AI de 48 MP, sa grande mémoire de 6 Go + 128 Go, sa batterie durable de 4 000 mAh et son écran OLED. Le Y8p intègre également une technologie améliorée de reconnaissance des empreintes digitales à l’écran et, en se vendant à 2399dhs, il représente un formidable équilibre entre performances globales et prix abordable sur le marché marocain.

Caméra triple AI 48MP, pour l’imagerie HD à tout moment

La photographie mobile étant devenue le support privilégié pour faire la chronique de la vie quotidienne d’un grand nombre d’utilisateurs, la technologie des appareils photo sur les smartphones économiques s’est considérablement améliorée. Le HUAWEI Y8p est équipé d’un appareil photo triple AI de 48MP, qui se compose d’un appareil photo principal de 48MP (avec une grande ouverture de f/1,8), d’un objectif ultra grand angle de 8MP et d’un objectif de profondeur de 2MP. L’appareil photo principal adopte un capteur de 1/2 pouce, qui permet une sensibilité ISO élevée et des images nettes. L’objectif ultra grand-angle de 8 Mpx offre un angle de vue panoramique de 120°, parfait pour des images époustouflantes, ou des photos de groupe qui sont prises avec des amis ou de la famille. Le capteur de profondeur vous permet de prendre des photos Bokeh méticuleuses, avec des effets de flou d’arrière-plan qui mettent le focus sur le sujet, ce qui rend la photographie en mode portrait remarquablement facile.

Il est facile de capturer de magnifiques scènes de nuit avec la fonction Super Night Photography de l’AIS. En exploitant le capteur haute résolution et les algorithmes AI pour la réduction du bruit multi-image, le mode AIS Nuit peut stabiliser efficacement les images, et garantir des photos de nuit de haute définition.

Plus de mémoire pour vous

Le HUAWEI Y8p offre les 128 Go d’espace de stockage standard que l’on trouve dans de nombreux smartphones de milieu et haut de gamme, avec 6 Go de RAM, ce qui répond aux besoins de la plupart des utilisateurs. Ils pourront ainsi stocker toutes leurs photos et souvenirs en toute tranquillité. Le HUAWEI Y8p est également équipé d’une batterie de grande capacité de 4000 mAh qui permet une véritable utilisation pendant une longue durée, parfait pour les joueurs intensifs ou pour la prise de photos ou de l’enregistrement de vos meilleurs souvenirs. Le système d’exploitation EMUI 10.1 offre également un mode d’économie d’énergie très pratique, qui libère les utilisateurs des conséquences désastreuses de la décharge de la batterie. Le système de fichiers en lecture seule extensible (EROFS) exclusif à Huawei descend jusqu’à la couche logicielle pour améliorer la vitesse de lecture aléatoire de la mémoire flash, ce qui permet d’économiser de l’espace. Pour un traitement fluide et une gestion de l’économie d’énergie, le HUAWEI Y8p est livré avec le Kirin 710F SoC 12 nm. Même lorsqu’il exécute plusieurs applications ou des jeux gourmands en ressources, les performances et l’autonomie de la batterie ne sont pas compromises.

Affichage des gouttes de rosée OLED, une immersion palpitante au-delà de toute comparaison

Le HUAWEI Y8p est doté d’un écran OLED à goutte de rosée de 6,3 pouces qui offre un affichage FHD+ immersif, avec un rapport écran/corps de premier ordre de 90,17 % et une résolution ultra-claire de 2400 x 1080, rendant les couleurs naturelles sur un écran large. Il est complété par un mode « confort visuel », qui réduit efficacement la présence de lumière bleue et contrecarre la fatigue visuelle résultant d’un temps d’écran quotidien élevé. Il permet à l’utilisateur d’obtenir un meilleur résultat avec des couleurs plus vives et une meilleure luminosité.

Le nouveau modèle de la série Y renonce à la conception habituelle du capteur d’empreintes digitales arrière, au profit d’une technologie améliorée d’empreinte digitale à l’écran qui non seulement maximise la zone sensible, mais permet également un déverrouillage rapide dans un large éventail d’environnements difficiles, notamment dans des conditions froides et sèches, ou en présence de lumière solaire directe ou d’un éclairage intérieur faible.

Offrez-vous tous vos jeux

HUAWEI Y8p offre aux utilisateurs une expérience de jeu réellement immersive, les jeux de haute intensité vous donneront l’impression d’être au centre de l’action. Le GPU Turbo dans EMUI 10.1 est doté d’une réactivité tactile améliorée, qui permet à l’utilisateur de garder une longueur d’avance sur les autres joueurs du jeu. Le GPU Turbo amélioré offre des visuels immersifs avec une fréquence d’images élevée et un gameplay fluide.

Le téléphone est disponible dans deux superbes couleurs : Crystal et Midnight Black, et il est élégant avec ses 163 grammes. Il sera disponible en précommande à 2399dhs à partir du 11 juillet avec un cadeau très intéressant : le Huawei Sport Bluetooth Headphones Lite. Il sera également disponible sur la boutique en ligne officielle de Huawei : www.huaweimall.ma