Rencontrez le nouveau HUAWEI Y6p

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Mais si vous n’étiez pas obligé de le faire ? Et si votre téléphone était une banque d’énergie à lui seul ? Non, il ne s’agit pas d’étuis de smartphones encombrants ou de gros smartphones résistants. Voici le HUAWEI Y6p, le dernier smartphone d’entrée de gamme de Huawei, élégant et stylé, qui possède l’une des plus grandes batteries de smartphone que vous n’ayez jamais vues.

L’épuisement de la batterie pendant un jeu, un appel téléphonique ou un film est toujours le pire, et la connexion à une banque d’énergie n’est tout simplement pas confortable en déplacement. En gardant cela à l’esprit, Huawei a mis en place une batterie massive de 5000 mAh d’une durée de vie super longue dans son nouveau HUAWEI Y6p. C’est exact, 5000 mAh ! Cela suffit pour 16 heures de films ou 20 heures de surf sur Internet ou même 3 jours d’utilisation normale ! Imaginez tout ce que vous pouvez faire avec ça ! Terminez des saisons entières de votre émission préférée, ou regardez toutes les parties d’une trilogie de films, terminez autant de jeux que vous le pouvez, tout cela sur une seule charge !

D’autre part, vous pouvez également utiliser le HUAWEI Y6p comme banque d’énergie pour recharger d’autres appareils, à l’aide d’un câble OTG pour recharger facilement d’autres appareils en déplacement, parfait pour recharger vos écouteurs sans fil, vos vêtements ou même un deuxième smartphone ! En plus de faire payer les autres, le mode Backup du HUAWEI Y6p permet une sauvegarde et un transfert rapide des données jusqu’à 60Mb/s entre le Y6p et l’autre smartphone Android.

Le HUAWEI Y6p a beaucoup plus à offrir en plus de sa super batterie. En fait, il est livré avec un appareil photo triple de 13 Mpx à l’arrière, composé d’un appareil photo principal de 13 Mpx avec des capacités de photographie sous faible éclairage, d’un appareil photo grand angle de 5 Mpx avec un champ de vision de 120 degrés et d’un appareil photo de 2 Mpx pour des effets bokeh riches, ce qui vous permet de profiter de vos talents de photographe avec des résultats étonnants à chaque fois. Amoureux de l’égoïsme, vous n’êtes pas oubliés ! Pour commencer, le HUAWEI Y6p est équipé d’un appareil photo de 8 mégapixels avec ses propres algorithmes d’embellissement pour un égoïsme parfait !

D’autre part, si vous utilisez votre smartphone pour des tâches intensives, que ce soit pour jouer ou même pour travailler, vous avez besoin d’un smartphone souple, efficace et puissant. Avec ses 3 Go de RAM qui assurent un fonctionnement sans faille et ses 64 Go d’espace de stockage prêt à accueillir tous vos fichiers et photos, le HUAWEI Y6p offre également des performances.

Quand on parle d’effet théâtral, il faut que l’affichage soit adapté à l’audio. La solution idéale serait un grand écran, avec une grande résolution et un minimum de cadres. Le HUAWEI Y6p est équipé d’un écran HUAWEI Dewdrop de 6,3 pouces avec une résolution HD+ de 1600 x 720. Cela signifie que chaque détail sera riche en couleurs et précis, pour une expérience de visionnage immersive. Le HUAWEI Y6p est également un téléphone assez beau, grâce à son design élégant avec des couleurs inspirées de la nature telles que le vert émeraude, le violet fantôme et le noir minuit, chacun étant unique à sa manière.

Le dernier smartphone accessible de Huawei secoue son segment avec son énorme batterie de 5000 mAh, ce qui en fait le téléphone parfait pour les utilisateurs intensifs. Que vous soyez joueur, mélomane ou cinéphile, le HUAWEI Y6p est l’un des meilleurs choix pour tous, notamment en raison de sa batterie, de ses caractéristiques audios et de son superbe écran. Si vous êtes quelqu’un qui transporte souvent une banque d’énergie ou un chargeur, ce nouveau smartphone est l’une des meilleures solutions pour vous aussi.

Le Huawei Y6p sera disponible au Maroc à partir du 28 juin. Il sera proposé au prix de 1449 dhs.