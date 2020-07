Lahsen El Bouhali : “L’interruption des cours a aggravé les inégalités en matière d’éducation et de fracture numérique”

C oronavirus, révélateur et accélérateur du changement

Avec l’avènement de la pandémie, la plupart des pays ont partiellement ou totalement fermé les écoles pour contenir la propagation du coronavirus. Cette crise sanitaire a transformé notre rapport au numérique. Celui-ci s’est imposé comme un outil indispensable à la continuité de l’activité économique, de l’enseignement scolaire et de nos relations sociales. La situation créée par le confinement est sans réel précédent et pourrait avoir un impact sérieux sur l’éducation à court terme et à plus long terme. En tant que parent, informaticien et responsable pédagogique directement impliqué, je suis très sensible à ces préoccupations….