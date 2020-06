Culture du viol : pourquoi la HACA ne va pas sanctionner Télé Maroc

Dans une intervention sur Télé Maroc il y a quelques mois, le gynécologue Khalid Fathi estimait que les femmes devaient “accepter de se marier” pour remédier à la hausse inquiétante du nombre de viols. “Je vais vous dire pourquoi les viols ont augmenté. Tout le monde a des envies sexuelles. (…) Si cette énergie est refoulée, elle est exprimée d’une mauvaise manière : par le viol”, justifie le gynécologue.

Pour lui, il faut dompter cette envie en l’inscrivant dans le cadre réglementaire de la famille, une institution dont il déplore l’écroulement dans nos sociétés. Khalid Fathi impute donc naturellement la responsabilité de cet écroulement à “la femme parce qu’elle refuse le cadre du mariage. Elle dit ‘mon corps, ma liberté’ pour échapper à toutes les limites de la morale, de l’anatomie, de la religion, et de la famille. Depuis que la famille n’est plus, la société n’est plus et le viol a connu une importante recrudescence. On ne peut pas combattre le mariage et souhaiter que le nombre de viol baisse”, s’indigne le médecin praticien.

La vidéo en question est ressortie début juin sur les réseaux sociaux, poussant plusieurs internautes à appeler à une intervention de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), notamment via une pétition en ligne.

Bruh. #Moroccan gynecologist @telemaroc_tv about #rape: « Women make marriage more difficult and thereby rape more prevalent. You cannot fight rape as women, while fighting the concept of marriage. »

How on earth or any other universe would this make sense? Vile… pic.twitter.com/Q5Z7wqXfVF

