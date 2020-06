237 caractères et une polémique : les dessous de la rencontre Benmoussa-Le Gal

À travers un tweet où elle fait référence à un échange avec le président de la CSMD Chakib Benmoussa, l’ambassadrice de France a provoqué une véritable polémique. Certains accusent la diplomate de néocolonialisme, tandis que d’autres remettent en cause la loyauté de l’ancien ministre de l’Intérieur et actuel ambassadeur du Maroc en France. Détails et explications des inconnues de cette polémique.

Par Yassine Majdi