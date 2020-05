Dans les grandes villes du royaume, une amélioration “sensible” de la qualité de l’air

Trafic routier et aérien fortement limité, secteurs polluants dont l’activité a été paralysée, rejets moindres… en deux mois, le confinement a entraîné une amélioration de la qualité de l’air. Une amélioration perceptible à l’œil nu pour tout citadin. Cet effet est lié à la “baisse très sensible de différents paramètres” mesurés dans l’air, avance Abdelali Sebbar, ingénieur en chef à la Direction de la météorologie nationale (DMN). Parmi eux : le dioxyde de soufre (SO2), le monoxyde d’azote (NO), mais aussi les particules fines dont le diamètre ne dépasse pas 10 microns (PM10). “Juste après le 20 mars (date de la mise en place de l’état d’urgence sanitaire, ndlr), nous avons constaté au niveau des paramètres d’un certain nombre de stations à l’échelle du Maroc, une amélioration de la qualité de l’air”, poursuit-il. Symbole…