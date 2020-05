RAMADAN/COVID-19 : MIFTAH IMMOBILIER DISTRIBUE DES PANIERS ALIMENTAIRES ET DES KITS SANITAIRES

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel

Miftah Immobilier, promoteur opérant dans le logement social et moyen standing, contribue à l’effort de solidarité nationale en cette période d’état d’urgence sanitaire. A l’occasion du Ramadan, Miftah Immobilier mène une opération de distribution de paniers alimentaires et de kits sanitaires dans les principales régions où la société est implantée. L’objectif est d’apporter un soutien local concret aux populations les plus fragiles dans le cadre des efforts visant à atténuer les répercussions sociaux-économiques de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Ce soutien s’inscrit dans la continuité de sa contribution financière au Fonds spécial de lutte contre le COVID-19.

Cette initiative humanitaire cible des familles à faibles revenus dans les communes urbaines de Martil, Safi, d’Agadir, de Dcheira-El Jihadia et les communes rurales Machyakhat Ait Telti et Machyakhat Tassoultante dans la région de Marrakech, et de Drarga et Ighrem tough mart dans la région d’Agadir.

La priorité est donnée aux personnes handicapées, aux veuves et aux familles touchées par la perte d’emploi. Elle est menée en partenariat avec des associations de la société civile et sous la supervision des autorités locales des communes concernées.

Les paniers alimentaires comprennent les denrées de base (farine, huile, thé, sucre,…) et les kits sanitaires sont composés de masque, savon et gants. Ils sont distribués directement au domicile des bénéficiaires, dans le respect des règles d’hygiène et des gestes barrières en vigueur.