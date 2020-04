Distribution des masques : El Othmani blâme le “dysfonctionnement du marché”

S ituation épidémiologique

“Malgré l’augmentation du nombre de cas enregistrés ces derniers jours, le pays garde la situation sous contrôle. Et cela grâce aux mesures préventives que nous avons prises. Celles-ci ont permis d’éviter les pires scénarios et de contenir le cercle de contamination. Même si, au final, nous n’avons toujours pas dépassé le danger.”

“Il était essentiel de prolonger l’état d’urgence sanitaire afin de contrôler la propagation du virus et la situation à laquelle nous faisons face.”

“Afin de renforcer les capacités de notre système de santé national face au Covid-19, nous avons dédié 2 milliards de dirhams du fonds spécial pour la gestion de la pandémie à la couverture des charges dédiées principalement à l’achat du matériel médical, à l’équipement des hôpitaux et aux médicaments.”

Augmentation de la capacité de prise en charge

“Nous avons redoublé d’efforts afin d’augmenter la capacité d’accueil des structures en préparant des hôpitaux militaires et d’autres sur le terrain. Des collectivités territoriales se sont également chargées d’équiper d’autres centres hospitaliers. Les deux hôpitaux militaires sont à Benslimane et à Nouaceur, et ont respectivement des capacités de 260 et 200 lits.”

“Nous avons également préparé 47 unités hospitalières dédiées spécifiquement aux patients atteints du coronavirus. Ces unités sont dotées de 1826 lits. Leur nombre sera augmenté en fonction de l’évolution de l’épidémie dans le pays et selon les régions.”

“Nous avons également doté les services de réanimation des hôpitaux publics de 1214 lits, dont 314 au sein des centres hospitaliers universitaires.”

“Des centres touristiques et des hôtels ont été mis à notre disposition dans plus de 38 villes. Ce sont 7600 lits dédiés à l’hébergement en quarantaine des cas suspectés d’avoir contracté le virus. Des professionnels de la santé, des agents de police ont également pu en bénéficier afin de protéger leurs familles d’une contamination.”

Économie

“Il y a une différence entre l’austérité et la régulation. Actuellement, le gouvernement fait de son mieux afin de garantir la régulation. Il n’y a rien d’absolu avec le coronavirus. Nous vivons dans un monde qui n’est pas constant, il n’est pas évident de faire des évaluations. Voilà pourquoi nous n’allons pas envisager de faire une loi de finances rectificative avant juillet. Nous avons encore besoin de temps pour déterminer si cela sera nécessaire.”

“En ce qui concerne le déplafonnement des financements extérieurs, nous avons fait cela en prévision. Actuellement, nous avons des devises, mais nous ne savons pas comment la conjoncture mondiale va évoluer d’ici quelques mois. Si nous venons à en manquer, peut-être que nous serons incapables d’en obtenir. Cette mesure ne va pas augmenter notre dette nationale vu que nous n’utiliserons le stock de devises qu’en cas de besoin et, pour l’instant, ce n’est pas le cas.”

Désinfectants et masques

“Nous sommes autosuffisants en éthanol. En une semaine, nous avons réhabilité une usine qui avait cessé son activité à cause d’un incendie. La production au sein de cette usine a commencé de manière effective le dimanche 22 mars avec un rythme de production qui atteint les 240 hectolitres quotidiennement.”

“Les acteurs du secteur du textile se sont également mobilisés pour produire des masques en quantités suffisantes. Jusqu’à maintenant, nous arrivons à produire plus de 5,6 millions de masques par jour. Beaucoup de gens disent qu’ils n’en trouvent pas, mais c’est en raison de dysfonctionnements qui étaient présents bien avant le coronavirus. Des gens qui tentaient de les exporter ont été arrêtés, nous sommes en train de faire face aux dysfonctionnements du marché.”

“Des compétences marocaines se sont également mobilisées pour la production de respirateurs 100 % marocains.”

Déconfinement et Marocains coincés à l’étranger

“C’est un travail pédagogique et une opération qui a besoin d’être minutieusement pensée. Nous avons une commission qui travaille sur la question. Il est clair que le déconfinement se fera de manière graduelle. Il se fera de manière spécifique à chaque région, mais ce sont des questions qui sont encore à l’étude.”

“Nos MRE ont vécu des situations difficiles. Je leur souhaite de tout cœur de retrouver leurs familles le plus tôt possible. Nous devons remercier les consulats et ambassades pour leurs efforts. Ils ont fait du mieux qu’ils pouvaient pour les loger et les prendre en charge. Ils ont mis en place des commissions de veille. Le nombre des Marocains coincés à l’étranger évolue également de jour en jour. Nous étudions chaque jour leur situation et cherchons des moyens pour résoudre ce problème.”