Ces associations qui restent mobilisées durant le confinement pour soutenir les plus vulnérables

Les mesures de confinement, prolongées jusqu’au 20 mai prochain, rendent la situation de nombreuses personnes particulièrement difficiles, notamment celles en situation de précarité. Plusieurs association ont lancé, depuis plusieurs jours, des appels aux dons, afin de dispenser un soutien, notamment alimentaires, aux personnes les plus vulnérables et les plus exposées aux conséquences financières de la pandémie, malgré certaines mesures mises en place par l’Etat, qui s’avèrent insuffisantes pour pallier à la précarité d’une grande partie de la population. Une liste – non exhaustive – de cinq associations qui apportent une aide d’urgence aux personnes démunies.

L’association Jood

Il s’agit d’« un mouvement citoyen bénévole » fondé en 2015 et menant des actions de solidarité pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes sans domicile fixe. Dans le contexte du confinement, elle organise dans plusieurs ville du Maroc, dont Marrakech, Rabat, Salé, Casablanca et El Jadida… des campagnes de distributions alimentaires et de biens de première nécessité auprès de personnes vulnérables, notamment auprès des sans-abris, y compris ceux placés dans des « centres de confinement » mis en place dans des établissements scolaires ou des gymnases. La distribution s’effectue également auprès d’établissements hospitaliers, d’autres associations, et des personnes immigrées en situation de vulnérabilité.

Pour en savoir plus :



L’association Anir

Elle oeuvre depuis 2006 à la protection de l’enfance, dans le Souss-Massa dans les alentours d’Agadir, via notamment un travail d’écoute et d’aide socio-éducative. Dans le cadre du confinement, l’organisation a lancé depuis près de trois semaines un programme de soutien alimentaire au sans abris et gère un centre d’accueil d’urgence des enfants de rues. L’association Anir poursuit par ailleurs ses actions de suivi des mineurs en situation difficiles et de leurs familles qu’elle accompagne habituellement.

Pour en savoir plus :



L’AMS, le GADEM et l’ALECMA

L’association Maroc solidaire (AMS), le Groupe anti-raciste de défense et d’accompagnement des étranger.e.s et migrant.e.s (GADEM) et l’association Lumière sur l’émigration clandestine au Maroc (ALECMA) ont noué un partenariat pour porter assistance aux personnes les plus démunies, notamment les personnes immigrées actuellement au Maroc. Il s’agit de soutenir, rapporte Yabiladi le 15 avril, plus de 300 familles aux besoins urgents qui ont été identifiées, dans les alentours de Rabat, par le GADEM et l’ALECMA.

Pour en savoir plus :



L’association the Minority Globe

Le fondateur de cette association culturelle, Reuben Yemoh Odoi acteur humanitaire depuis une vingtaine d’année, a lancé un appel aux dons pour mettre un place un « système de coupons en relation avec les supermarchés des quartiers concernés » en soutien aux personnes en situation de migration, principalement à Casablanca. Parmi les plus vulnérables, les anglophones qui « n’ont pas facilement accès aux informations sanitaires […] ni aux programmes d’aide mis en place par les associations ou les institutions », notamment des femmes originaires de l’Etat d’Edo au Nigéria qui « sont extrêmement précaires et les premières exposées à la crise du COVID-19 ».

Pour en savoir plus :



L’association Dar Al Inmaa Voluntary Foundation

Cette organisation est basée à Casablanca et mène des actions de solidarité dans différentes parties du Maroc, y compris en zone rurale, et notamment des caravanes médicales. Dans le cadre du confinement, l’association a lancé une initiative visant à soutenir des familles, dont la plupart résident dans l’arrondissement de Sidi Belyout, à Casablanca, via la distribution de paniers alimentaires.

Pour en savoir plus :