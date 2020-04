Restart, Ep 1 : Comment financer la relance ?

Il peut sembler prématuré d’évoquer le financement avant de parler des mécanismes concrets à travers lesquels elle se déclinera, mais notre approche vise à évacuer d’emblée toutes les objections liées à l’indisponibilité des ressources. Celles-ci existent et le but de ce dossier est de le démontrer sans équivoque. Les dix pistes que nous avons identifiées sont le résultat de plusieurs contributions. Elles se présentent comme la synthèse d’avis, d’analyses, d’idées récoltées par TelQuel auprès d’anciens ministres, de hauts fonctionnaires, de diplomates, de banquiers, de chefs et de cadres d’entreprises, d’économistes et de consultants. Tous ont été sondés sur la meilleure manière de financer le redémarrage de l’économie marocaine ainsi que sur le volume de financement que nous pouvons mobiliser, en un laps de temps réduit, afin de limiter au maximum les dégâts associés à cette crise inédite….