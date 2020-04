Le monde d’après: la planète ou des carrés Hermès?

Tu as un peu perdu la notion du temps. Tu ne sais jamais vraiment quel jour nous sommes quand tu te lèves le matin. Les jours s’enchaînent, se ressemblent. C’est un peu comme si le temps s’était beaucoup allongé depuis le depuis du confinement. Tu as l’impression de revivre cet improbable film, Un jour sans fin. La perspective d’un happy end hollywoodien en moins, la fatigue en plus. Tu es tout le temps crevée. Heureusement que tu n’es pas hypocondriaque, sinon tu penserais que tu présentes des symptômes d’infection. Mais heureusement, tu ne flippes pas et tu sais que ton plus gros problème en ce moment c’est de si mal dormir. L’angoisse te rend insomniaque. Tu te réveilles toutes les deux heures. Et tu as des réflexes pitoyables. Tu prends ton téléphone. Tu te retrouves à scroller Instagram, à liker des photos de gens que tu connais à peine. Et tu finis par réaliser que tu as perdu une heure pour rien, en plein milieu de la nuit. Tu vas aussi sur WhatsApp découvrir ce que Zee a bien pu…