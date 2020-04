Hassan Belkhayat et Youssef Tazi Mezalek: 5 ruptures rendues possibles #aprèscorona

La réponse du Maroc à la pandémie a été rapide, profonde et relativement exhaustive. Il ne s’agit pas ici de juger de la pertinence des actions. C’est un débat vain et inutile; la situation nous oblige à l’union sacrée derrière les décisions courageuses qui ont été prises. Force est de constater que le Maroc est pris en exemple dans l’anticipation et la gestion de cette crise.

Néanmoins, comme partout dans le monde, les dégâts sociaux, économiques et financiers, issus des mesures de mitigation poursuivis par l’ensemble de la planète, seront considérables. Et cela arrive à un moment…