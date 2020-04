Asma Lamrabet : “Les religions devront revoir leurs copies” #aprèscorona

La crise du coronavirus s’est imposée à nous et a brutalement chamboulé notre mode de vie. La peur, l’effroi et l’incertitude sont devenus le lot d’un confinement mondialement anxiogène.

Qui aurait pensé que nous allions vivre une crise mondiale d’une telle ampleur, alors qu’il y a quelque temps encore nous étions tous plus ou moins absorbés par nos fausses urgences, nos habitudes, nos priorités, nos engagements, notre trop-plein d’illusions et de désillusions… Cette crise, nombreux sont ceux qui l’ont déjà dit, nous force à réinterroger, ici et dans l’après-crise, nos multiples défaillances, politiques, économiques et sociales, et plus particulièrement notre rapport à un écosystème ô combien malmené par l’arrogance absolue de l’avidité humaine. Cependant, cette crise est aussi profondément spirituelle, puisqu’elle nous met face à des questions existentielles, le plus…