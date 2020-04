Abdou Filali-Ansary : “On entend qu’il faut 'refonder le monde'. Qu’est-ce à dire ?” #aprèscorona

Le mot jayha, revenu de nos jours dans les usages courants, rappelle des souvenirs d’enfance, du moins à ceux qui ont un certain âge. Des femmes entrées dans colères extrêmes appelaient la jayha sur la tête d’enfants ou jeunes gens qui se comportaient mal. En fait, ni celles qui l’invoquaient, ni ceux contre qui elle était appelée n’avaient une idée précise de ce que le mot signifiait.

Aujourd’hui, on sait bien ce qu’il veut dire : une catastrophe déferlante qui emporte tout sur son passage. Le problème, en ce moment, est qu’elle semble emporter également un certain sens de la mesure. Outre les fake news, auxquelles nous sommes devenus (presque) habitués, le sensationnalisme de certains médias, les déclamations de certains clercs religieux, les “sorties” tonitruantes de certains politiciens, on assiste à une vague de proclamations de la part d’intellectuels célèbres qui tentent…