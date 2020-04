Compétitions CAF : ferveur, impatience et confinement

La planète football a arrêté de tourner depuis que la pandémie de Covid-19 a pris de l’ampleur aux quatre coins du globe. À l’image de toutes les confédérations, et notamment l’UEFA, la Confédération africaine a suspendu toutes ses compétitions jusqu’à nouvel ordre. Pour les clubs marocains engagés en compétitions CAF (Coupe de la Confédération et Ligue des Champions), c’est le flou total. Après s’être hissés au dernier carré de leurs compétitions respectives, cet arrêt brutal force les responsables à revoir tous leurs plans. L’heure est à la sensibilisation certes, mais les supporters s’impatientent et les clubs voient leurs finances en prendre un coup.

Clubs dans le flou

“Pour le moment, et à ce que je sache, on n’a rien reçu de la part de la Confédération africaine de football. On attend,…