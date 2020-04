OCP : un chiffre d’affaires de plus de 54 milliards de dirhams en 2019

En 2019, OCP a enregistré une bonne performance et a maintenu un bon niveau de rentabilité, malgré un contexte de baisse générale des prix et ce, grâce à son leadership en matière de capacités et sa maîtrise des coûts”, fait savoir le groupe phosphatier dans un communiqué. Le groupe réalise ainsi, en 2019, un chiffre d’affaires de 54,09 milliards de dirhams malgré un marché qu’ils estiment moins favorable que lors du précédent exercice.

Au cours de l’année, les prix des engrais ont diminué d’un trimestre à l’autre et ont globalement connu un recul de 35 %. Des prix qui s’expliquent par l’effet combiné d’une offre abondante, de la baisse des prix des matières premières, notamment le soufre, mais aussi des conditions climatiques défavorables ainsi que de l’impact de la dévaluation du Renminbi (Yuan), souligne la même source.

Conditions de marché moins favorables

Les importations d’engrais sont en croissance dans la plupart des régions, mais se sont surtout matérialisées par l’accumulation de stocks, en particulier aux États-Unis et en Inde, relève l’OCP, précisant que le marché américain a été touché par deux mauvaises saisons agricoles consécutives, tandis que l’Inde a anticipé la plupart de ses achats au cours du premier semestre 2019 à la faveur d’une bonne mousson.

“En 2019, le Groupe OCP a réalisé des résultats opérationnels solides malgré des conditions de marché moins favorables que l’année passée, a déclaré le président directeur général du groupe, Mostafa Terrab, cité par le communiqué. Et de poursuivre : Durant cet exercice, OCP affiche de nouveau une performance financière parmi les plus élevées du secteur, soutenue par une croissance de ses capacités de production ainsi que par son efficacité opérationnelle.”

Comme prévu, a-t-il poursuivi, la correction des prix en 2019 a conduit à une baisse des principaux indicateurs financiers, ajoutant que les prix des engrais ont globalement baissé de 35 %, largement en deçà des prévisions de l’industrie.

Hausse de 11 % sur le continent africain

Dans ce contexte, l’OCP a réussi à maintenir une performance équilibrée sur les trois segments de la chaîne de valeur, lui permettant d’afficher une marge de l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 28 %, significativement supérieure à la moyenne du secteur, s’est félicité le PDG du groupe phosphatier.

Il a également noté que le groupe a continué à satisfaire les besoins en produits d’un portefeuille de clients géographiquement diversifiés, plus particulièrement en Amérique latine et en Europe. En parallèle, le groupe a développé la demande d’engrais sur les marchés émergents du continent africain où les ventes ont connu une hausse de 11 % par rapport à 2018.

“En outre, nous avons renforcé notre position sur les produits de spécialité, représentant 34 % des volumes de vente d’engrais en 2019, soutient Mostafa Terrab. Et de conclure : Ces produits de spécialité continueront de représenter une part importante de nos exportations grâce au développement de nouvelles solutions de fertilisation adaptées aux cultures et aux sols, répondant davantage aux besoins spécifiques des agriculteurs à travers le monde.”

(MAP)