Face au coronavirus, des visières DIY pour le corps médical

Face aux alertes sur le manque d’équipements de protection dans les milieux hospitaliers, des bénévoles se sont retroussé les manches pour trouver des ébauches de solutions. C’est le cas de l’équipe du FabLab Casablanca — plateforme d’expérimentation et d’innovation technologique — qui a entrepris, il y a une dizaine de jours, la fabrication de masques visières en plexiglas à l’intention du corps médical, mis à rude épreuve à cause de l’évolution inquiétante du Covid-19. “Nous nous sommes inspirés de masques qui existent pour créer notre prototype, qui est évidemment évolutif. C’est un modèle en open source afin que toutes les personnes qui le désirent puissent en fabriquer et le mettre à jour. C’est important d’avoir des feed-back pour améliorer au mieux cette visière”, nous explique Mohamed Rahmo du FabLab Casablanca. “On a opté pour le plexiglas, car c’est une manière qui peut être…