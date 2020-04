M3ak, le réseau social marocain et solidaire en période de confinement

Les élèves et cadres de l’école 1337 ont lancé M3ak.com, une plateforme de “solidarité et d’entraide entre les composantes de la société marocaine”. Volontaires désirant offrir une aide personnelle et personnes dans le besoin peuvent y poster une annonce détaillant le type d’aide en question (cours à distance, paniers alimentaires, assistance aux personnes âgées et vulnérables, livraison à domicile, etc.), les coordonnées téléphoniques et la géolocalisation. L’inscription se fait via un compte Facebook.