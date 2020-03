Dorothée Schmid : “Erdogan s’imagine en leader religieux à l’échelle régionale”

Recep Tayyip Erdogan n’est plus à une démonstration de force près. Après s’être impliquée militairement sur le terrain syrien, puis lancée dans une opération militaire contre les Kurdes au nord de la Syrie à l’automne dernier, la Turquie semble désormais jouer une nouvelle carte dans son implication à l’étranger : la Libye. Partie à la hâte après la chute de Mouammar Kadhafi, en 2011, la Turquie se positionne désormais pour reconstruire le pays. Tout en caressant de nouvelles ambitions géostratégiques à destination de la région. Pour TelQuel, Dorothée Schmid décrypte les aspirations nouvelles d’Ankara. Responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l’IFRI, la chercheuse revient sur le nouveau projet néo-ottomaniste du président turc, qui se rêve en leader du monde sunnite. L’occasion également de revenir plus en détail sur l’islam…