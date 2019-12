Un aperçu de la méthode Benmoussa avec son précédent rapport sur les provinces du Sud

Le 6 novembre 2012, Mohammed VI appelait le jeune Conseil économique, social et environnemental (CESE), alors présidé par Chakib Benmoussa, à élaborer “un modèle de développement régional intégré et rigoureux” des provinces du Sud. Pour le souverain, le CESE fraîchement installé était alors l’institution la “plus apte à en assurer la préparation suivant une approche participative permettant la participation des populations concernées et le concours de tous les acteurs nationaux”.

Le rapport rendu en octobre 2013 pourrait renseigner sur la manière dont l’ancien président du CESE pourrait mener sa nouvelle mission confiée par le roi, sept ans plus tard, en novembre 2019, à la tête d’une “Commission spéciale chargée du modèle de développement”, cette fois à l’échelle de l’ensemble du pays.

Un constat sans appel

Présidant aux destinées du CESE, Chakib Benmoussa lance un vaste processus d’écoute, de concertation et de consultation dans les trois régions du Sud, auprès de plus de 1500 personnes représentant les élus, l’administration centrale et territoriale, les acteurs de la société civile, les organisations syndicales, les opérateurs économiques, avec une ouverture particulière sur les...