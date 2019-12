Le roi nomme les membres de la commission spéciale sur le modèle de développement

Outre son président M. Chakib Benmoussa, cette commission est composée de 35 membres dont voici la liste communiquée par le Cabinet royal:

– ADDIOUI Adnane : Co-fondateur de « Moroccan Center for Innovation and Social Entrepreneurship » et de la plateforme « Wuluj » relative à la participation au financement de projets créatifs et innovants.

– AGHZADI Rajae : Chirurgienne praticienne, présidente de l’Association marocaine « Cœur des femmes ».

– AMRANI BOUKHOBZA Mohamed : Doyen de la faculté de droit de Tétouan, Professeur d’enseignement supérieur à la faculté de droit de Tanger.

– BENLYAZID Farida : Critique de cinéma, réalisatrice et scénariste.

– BENALI Laila : Experte internationale en stratégie énergétique et durabilité. Économiste en Chef, Directrice de la Stratégie, de l’Économie et de la durabilité à l’APICORP. Présidente de l’Arab Energy Club.

– BENMOUSSA Mohamed : Économiste, ex-administrateur du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, Vice-Président de l’association Damir.

– BENZINE Rachid : Professeur universitaire à l’Université Catholique de Louvain et à la Faculté de théologie protestante de Paris.

– BOUCHIKHI Hamid : Expert en entrepreneuriat et innovation managériale. Doyen de SolBridge International School of Business basée à Daejeon en Corée du Sud. Membre de l’Institut marocain d’intelligence stratégique.

– BOUNFOUR Ahmed : Professeur universitaire, titulaire de la Chaire européenne de management de l’immatériel à l’Université Paris Sud.

– CHAFIL Raja : Directrice du Centre de Compétences en Changement Climatique « 4C-Maroc », chargé d’appui aux politiques climatiques au Maroc et en Afrique.

– CHAMI Ahmed Réda : Ancien ministre. Ancien Ambassadeur. Président du Conseil Économique, Social et Environnemental.

– EL AOUFI Noureddine : Professeur de sciences économiques, Université Mohammed V de Rabat. Président de l’Association Marocaines des Sciences Économiques.

– EL KADIRI Rita : Directrice Générale de la Fondation « Zakoura » pour l’éducation, portée sur l’innovation sociale.

– EL KAMOUNY Khadija : Ingénieur, chef de projet à MASCIR, spécialisé dans le développement vert.

– FIKRAT Mohamed : Dirigeant d’entreprise ; Président de la Commission investissement et compétitivité de la CGEM.

– GUERRAOUI Rachid : Professeur et Directeur du Laboratoire d’Algorithmique Répartie à l’École Polytechnique de Lausanne, et à l’Université Mohammed VI polytechnique.

– HILALE Narjis : Professeure à « l’international University Geneva » portée sur les questions de l’intelligence artificielle et du développement des capacités des femmes.

– HIMMICH Hakima : Professeur en médecine ; acteur associatif dans le domaine de la santé, membre du CESE.

– JAIDI Larbi : Économiste et Professeur universitaire. Senior Fellow au Policy Center for the New South.

– JETTOU Driss : Ancien Premier Ministre, Président de la Cour des Comptes

– JOUMANI Ahmed : Sociologue spécialiste de la Culture Hassani porté sur le développement territorial.

– KSIKES Driss : Écrivain, dramaturge et Directeur d’Economia, centre de recherche d’HEM.

– LAHLOU EL YACOUBI Ghita : Directrice de l’École Centrale de Casablanca. Présidente et Co-fondatrice du Mouvement « Les Citoyens ».

– LAROUI Fouad : Écrivain et Professeur universitaire à la Faculté des Sciences humaines à l’Université d’Amsterdam.

– MACHCHATE Khalid : Expert en Transformation Digitale, Gestion d’Innovation en Entreprise, en Technologies Disruptives et en Smart Cities.

– MIRAOUI Abdellatif : Ancien Président de l’Université Cadi Ayyad à Marrakech, Professeur des Universités à l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard (UTBM) – France

– OMARY Noureddine : Inspecteur des Finances. Ancien Président de la BCP. Ancien Secrétaire Générale du Ministère de l’Économie et des Finances. Chargé de Mission au Cabinet Royal.

– OUHAJOU Lakbir : Enseignant-chercheur en géographie à l’université d’Agadir. Expert en développement territorial et des Oasis

– RACHIK Hassan : Anthropologue, Sociologue et Professeur à l’Université Hassan II de Casablanca

– SAADANI Youssef : Économiste, ancien cadre à Bank Al Maghrib. Directeur des Études Économiques à la Caisse de Dépôt et de Gestion.

– SLAOUI BENNANI Saadia : Présidente Directrice Générale d’un cabinet de conseil ; présidente de la Commission « Entreprise citoyenne » de la CGEM.

– TAZI Karim : Homme d’affaires, acteur associatif et Administrateur de sociétés.

– TERRAB Mostafa : Président Directeur Général du Groupe OCP.

– TOZY Mohamed : Expert sociologue, Professeur des Universités à Sciences Po Aix-en-Provence. Président de l’Association Targa Aide.

– ZAOUI Michael : Banquier d’Affaires à Londres et Ancien Vice-Président de Morgan Stanley. (MAP