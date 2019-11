OPPO lance sa toute nouvelle série Reno2

OPPO vient de lancer aujourd’hui sa nouvelle série Reno2 sur le marché marocain à Casablanca. Les modèles Reno2, Reno2 Z et Reno2 F sont les toutes dernières versions de la très populaire série Reno d’OPPO, qui redéfinit les limites de la créativité des utilisateurs et prévoit de nombreuses nouvelles fonctions dédiées à la photographie.

(Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

La configuration quad-caméra qui équipe la série suppose la présence d’un zoom hybride 5x qui permet aux utilisateurs d’être au plus proche du sujet qu’ils photographient. Grâce au mode Ultra Dark, la série Reno2 permet également d’obtenir des prises de vues nocturnes ultra claires, et ce même lorsque les conditions de luminosité sont quasi nulles.

Les séquences vidéo sont en outre super stables grâce à la fonction Ultra Steady Video. Les fonctionnalités multiperspectives de la série Reno2 permettent aux utilisateurs de voir les choses différemment, ce qui n’a pas manqué d’ailleurs d’encourager OPPO à lancer la campagne “Challenge Your Perspective”, appelant ainsi les créateurs à participer à un concours sur Instagram où il est question de réaliser des photographies qui sont entièrement basées sur de nouvelles perspectives.

“Héritant de l’esprit créatif déjà riche de la série Reno, cette nouvelle version offre à nos utilisateurs encore plus de possibilités créatives tout en leur permettant d’avoir accès à de nouvelles perspectives photographiques”, explique Steven Wan, Vice-président chez OPPO. “Sa technologie de caméra avancée s’adapte parfaitement à une grande variété d’environnements et de scénarios, qu’il s’agisse d’immortaliser de vastes paysages, des ruelles étroites, des plages ensoleillées ou des nuits sombres et sans lune.”

Advanced Camera Tech permet de donner libre cours à la créativité de l’utilisateur

OPPO a pour objectif de parvenir à repousser les limites de la photographie mobile. C’est pourquoi le Reno2 est équipé de quatre caméras qui, combinées ensemble, fournissent un dispositif intégral d’imagerie à distance focale, complété par un zoom hybride 5x, mais aussi par un objectif ultra grand-angle et bien d’autres choses encore.

Trois objectifs de différentes longueurs focales travaillent à l’unisson afin de générer un effet de zoom hybride 5x unique en son genre, ce qui permet d’obtenir des transitions du zoom qui sont parfaitement fluides et transparentes. Cela signifie également que l’on pourra réaliser des images très nettes et de très haute qualité même si elles sont prises à longue distance (comme par exemple durant des présentations PowerPoint où l’on veut prendre en photo une information textuelle claire, ou encore lors d’un concert où les utilisateurs désirent capturer une image claire des artistes présents sur scène).

L’objectif ultra grand-angle permet d’obtenir une perspective impressionnante de 116°, ouvrant ainsi l’accès à d’innombrables possibilités de thématiques photographiques. Les utilisateurs peuvent désormais prendre en photo des paysages immenses, et ce de jour comme de nuit, même au sein d’espaces restreints, démontrant ainsi les performances exceptionnelles de l’appareil, quels que soient le sujet photographié ou l’environnement où l’on se trouve.

Grâce à la présence d’un objectif primaire de 48 mégapixels équipé de la stabilisation optique d’image, d’une ouverture F1, d’un capteur de 1/2 pouce, ainsi que de la technologie Quad Bayer, le Reno2 permet d’obtenir de meilleures performances en faible luminosité. Le mode Ultra Dark de la série Reno2 couvre toute une gamme de scènes nocturnes différentes via un puissant algorithme NPU et OPPO. Même lorsque les niveaux de luminosité sont inférieurs à 1 lux, il permet d’élever vos photos au-delà des possibilités offertes par l’œil nu, et ce grâce à une réduction du bruit par IA et qui est optimisée par le réseau matériel. Les réglages d’exposition dynamiques du logiciel assurent également une luminosité optimale de l’image, ce qui vous permet d’obtenir des clichés clairs et lumineux même pendant la nuit, grâce à la présence d’un NPU intégré qui accélère le traitement des images. Bien que l’œil humain nu ne puisse pas pénétrer l’obscurité, avec le Reno2, les utilisateurs pourront désormais capturer des scènes magnifiques telles que celles de lucioles qui volent pendant la nuit, ou encore de dîners aux chandelles.

Et comme une photo ne peut pas raconter toute une histoire, les utilisateurs des médias sociaux commencent de plus en plus à se tourner vers la vidéo. C’est pourquoi OPPO commence à accorder désormais encore plus d’attention à la vidéographie qu’auparavant. La technologie vidéo ultra stable de pointe de OPPO améliore la qualité des vidéos, ce qui permet aux utilisateurs de filmer même en courant, en skiant, en skateboardant, en faisant du vélo et plus encore. Cela est rendu possible grâce à la présence d’un appareil de mesure IMU qui offre un taux d’échantillonnage élevé, mais aussi à la présence d’un stabilisateur électronique d’image et d’un stabilisateur optique d’image. Ces deux dispositifs permettent de compenser les tremblements de l’utilisateur avec plus de précision et, avec un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde, améliorent sensiblement la stabilité, la fluidité et la qualité d’image globale.

Un design centré sur l’utilisateur qui allie style et praticité

Le Reno2 est également équipé d’un écran AMOLED de 6,5” qui offre une résolution de 2400×1080 et un rapport écran/corps de 93,1 %. L’écran est fabriqué en verre Corning® Gorilla® ultra résistant de 6e génération.

Les Reno2 Z et Reno2 F disposent, pour leur part, d’un écran AMOLED 6,5 » légèrement plus petit, avec une résolution de 2340×1080 et un rapport écran/corps de 91,1 %. Cet écran est fabriqué en verre trempé Gorilla® de 5e génération.

Le Reno2 est livré, quant à lui, avec un écran AMOLED Sunlight amélioré qui offre une luminosité suffisante même lorsque les environnements extérieurs sont particulièrement lumineux. Cet écran est capable de demeurer en veille 50 % plus longtemps qu’un écran normal, tout en réduisant sa consommation en énergie de 6 %. Le Reno2 est équipé d’une caméra escamotable Shark, qui prend même en charge les prises de vue ultra-éclairées, mais aussi du tout nouveau mode Beauté AI. De leur côté, les Reno2 Z et Reno2 F sont équipés d’une caméra avant escamotable de 16 Mpx avec éclairage ambiant.

Le corps de série Reno2 se caractérise par des corps courbés fabriqués à partir d’une seule pièce, sans jointures, grâce à la technologie du traitement à trois couches. Reno2 arbore ainsi un aspect beaucoup plus brillant et multi-tons avec différentes nuances de couleurs qui ressortent lorsque le smartphone est placé sous différents angles. Ces couleurs sont semblables aux profondeurs variables de l’eau et rappellent la beauté mystérieuse de la mer profonde.

Du matériel et des logiciels de pointe qui délivrent des performances exceptionnelles

La série Reno2 est gérée par le système d’exploitation ColorOS 6.1 qui fonctionne sous la dernière version d’Android Pie 9.0 et qui offre une expérience utilisateur encore plus fluide, plus douce et plus agréable. Il offre également une toute nouvelle expérience visuelle, avec la présence de motifs en papier peint qui s’harmonisent parfaitement avec le design extérieur du téléphone.

Des couleurs dégradées claires, élégantes et sans bordure sont utilisées. De nouveaux systèmes de reconnaissance gestuelle rendent le téléphone parfaitement confortable pour être utilisé avec une seule main.

La série Reno2 délivre une expérience de jeu complète, avec des fonctions optimisées à l’instar de Touch Boost 2.0, de Frame Boost 2.0 et de Game Space.

La fonction Touch Boost 2.0 aide les utilisateurs à éviter les pièges courants de clics sur titres en cours d’exécution, tandis que Frame Boost 2.0 analyse l’état des performances mobiles afin que la fréquence d’images et la stabilité soient ajustées de manière à ce que la priorité soit accordée avant tout à une expérience de jeu de première classe.

La fonction Frame Boost 2.0 permet en outre d’allouer les ressources nécessaires afin d’éviter toute consommation excessive d’énergie ou encore un chauffage du téléphone. De plus, Game Space permet de gérer de manière collective toutes les applications de gaming, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience de jeu beaucoup plus immersive. Dans l’ensemble, la série Reno2 est certifiée cinq étoiles par l’organisme TUV Rheinland, qui teste les performances globales du téléphone à se basant sur plusieurs critères (écran, autonomie de la batterie, performances et puissance du signal).

De plus, OPPO s’est attelé à améliorer l’affichage du contenu vidéo dans le but d’offrir une expérience encore plus immersive, avec notamment la présence de l’écran de haute qualité de la série Reno2, mais aussi des systèmes Dolby Atmos® et Hi-Res Audio.

La série OPPO Reno2 dispose de la technologie VOOC Flash Charge 3.0 qui est rapide et sûre. Il utilise un nouvel algorithme VFC qui raccourcit significativement les derniers 10 % du temps de recharge, tout en doublant la vitesse de recharge. Le système VOOC Flash Charge 3.0 est combiné à la batterie 4,000 mAh (Typ) de la série Reno2 qui offre une plus grande autonomie.

S’associer avec les partenaires pour générer plus de perspectives de créativité

En tant que marque synonyme de créativité, OPPO comprend que ses utilisateurs soient des personnes qui voient les choses différemment. La campagne “Challenge Your Perspective”, initiée en collaboration avec Instagram autour de la série révolutionnaire Reno2 Series, permet aux utilisateurs d’avoir accès à de nouvelles expériences basées sur le partage. OPPO a également établi une joint-venture avec la BBC pour pouvoir enregistrer le monde animal sur des téléphones portables, proposant ainsi une perspective complètement différente de la vie.

OPPO lance le premier casque d’écoute sans fil avec suppression de bruits

Durant l’événement de lancement du Reno2, OPPO en a profité pour présenter son tout nouveau casque OPPO Enco Q1 Wireless Noise Cancelling Headphones. Le casque OPPO Enco Q1 est le premier casque sans fil équipé d’un système de suppression de bruits : il est le produit d’années d’expérience cumulées par OPPO dans le domaine de la technologie audio.

Le casque OPPO Enco Q1 Enco Q1 utilise un système hybride de suppression active du bruit, par le biais duquel des microphones travaillent ensemble selon un algorithme clairement défini de suppression du bruit qui permet de bloquer au maximum le bruit ambiant. Le casque est également doté de haut-parleurs dynamiques avec membranes composites de 11,8 mm, en plus de la possibilité de prendre en charge le format AAC. Il offre trois modes audio 3D immersifs et un réglage audio développé par une équipe spécialisée en acoustique. Grâce à toutes ces fonctions, les utilisateurs pourront pleinement profiter de la musique, mais aussi des jeux et de la vidéo, quel que soit la situation ou l’environnement où ils se trouvent.

Les écouteurs sont de conception ergonomique : ils sont adaptés à la forme de l’oreille et sont équipés d’un collier qui s’aligne avec le contour du cou maximisant ainsi le confort d’utilisation et la stabilité. Le casque est d’une apparence simple, sobre et élégante, avec un corps léger et confortable. Il offre une grande flexibilité, délivrant de fait une expérience audio supérieure aux utilisateurs.

Le casque utilise un port de recharge USB-C. Il est capable de lire un son en continu pendant 15 heures grâce à la fonction de réduction du bruit activée ou pendant 22 heures lorsque la fonction de réduction du bruit est désactivée.

Informations au sujet des ventes

– L’OPPO Reno2 en noir lumineux, bleu océan et rose soleil couchant avec 8GB RAM et 256GB ROM sera disponible en pré-commande à partir du 23 novembre 2019 dans tout le Maroc, au prix de 5799 dirhams.

– L’OPPO Reno2 F en vert lac et blanc ciel avec 3GB RAM et 128GB ROM sera initialement disponible en pré-commande, à partir du 23 novembre 2019 dans tout le Maroc, à partir de 3999 dirhams.