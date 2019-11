Un quintette pour la CGEM, une nouvelle SDL pour le marché de gros, Tectra en Côte d'Ivoire...

Un quintette pour chapeauter les élections à la CGEM

Patronat. Salaheddine Kadmiri, médiateur de la CGEM, a choisi son équipe pour constituer le comité de suivi électoral qui chapeautera l’élection du futur président de la CGEM, prévue le 22 janvier.

En plus du secrétaire général de la CGEM, Youssef Hassouni, et de la présidente de la commission juridique, Safia Fassi Fihri, membres de jure du comité, Kadmiri devait désigner un président de commission, de fédération et de CGEM-région.

Selon nos informations, son choix s’est porté sur Abdelkader Boukhriss, président par intérim de la commission financement et délais de paiement, David Toledano, président de la Fédération des industries de matériaux de construction, et Adil Rais, président de la CGEM-région de Tanger.

Tectra tente le pari ivoirien

Investissement. Tectra, groupe multiservices spécialisé dans le recrutement intérimaire et la sous-traitance, projette d’ouvrir une filiale en Côte d’Ivoire. Avec plus de neuf entreprises évoluant dans des activités diverses allant de...